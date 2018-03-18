Еще одно золото: украинские лыжники пополнили копилку сборной на Паралимпиаде-2018

В заключительный день Игр-2018 на высшую ступень пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, занявшие первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км. В активе сборной Украины уже 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Как сообщали Українські Новини, украинцы завоевали еще 2 медали на Паралимпиаде-2018.

Украинская биатлонистка Оксана Шишкова выиграла для Украины пятую золотую медаль на Паралимпиаде-2018

Первое золото на Паралимпиаде завоевал биатлонист Виталий Лукьяненко.