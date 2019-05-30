Еще одну крымскотатарскую активистку задержали в Бахчисарае

В оккупированном Крыму российские силовики задержали координатора общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиеву.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Поступила информация о том, что у своего дома в г.Бахчисарай задержана Мумине Салиева. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

В то же время адвокат Эмиль Курбединов сообщил проекту Крым Реалии, что жене фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Салиевой вменяют ст. 20.3 КоАП РФ - демонстрация запрещенной символики. Данная статья предусматривает административный арест.

Общественная организация "Крымское детство" занимается помощью детям, чьи отцы находятся в тюрьмах и преследуются российской власти из-за своих убеждений и религиозных взглядов. Читайте также: Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку в Джанкое

Ранее в четверг в оккупированном Крыму была задержана активистка Лутфие Зудиева - силовики остановили ее по дороге с рынка в г. Джанкой. Активистку увезли в Симферополь.