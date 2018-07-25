Это пить нельзя: названа главная опасность дешевого вина

В акционных предложениях часто можно найти вино за тридцать гривен, но качественное вино не может стоить 30-40 гривен, сообщает healthystyle.info

"Недобросовестные производители добавляют ароматизаторы химического состава, вкусовые добавки, могут добавлять спирт не виноградного происхождения, возможно даже технический" - предупреждает сомелье Евгений Колчанов.

По словам Колчанова, в дешевом вине может быть больше сахара для приятного вкуса и консерванты, чтобы напиток дольше хранился. Также это вино светлее, чем в бутылке и его вкус более насыщенный.

На упаковке акционного вина производитель честно указывает, что использовал виноматериал неполного брожения.

В свою очередь иммунолог Борис Скачко предупреждает, искусственные компоненты в вине, усиленные спиртом это настоящая бомба для печени и поджелудочной.

"В красных винах чаще всего употребляют краситель азерубин, а это канцероген, который может быть предпосылкой онкологии - рака желудка, пищевода, полости рта" - говорит Скачко.

Иммунолог советует выбирать сухие вина, так как в них нет сахара, а значит хотя бы на один вредный компонент меньше.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые из Эксетерского университета после множественных экспериментов, пришли к выводу, что алкоголь улучшает память. Исследователи поместили испытуемых в естественные условия жизни и позволили им самостоятельно выбрать дозу алкоголя.