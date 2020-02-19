Эвакуация из Китая: для украинцев приготовили 4 места обсервации

Определены четыре места вероятной обсервации эвакуированных из Китая украинцев. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Заместитель министра отметил, что есть четкий план действий, который разрабатывался в течение нескольких недель. Сейчас определены четыре места вероятной обсервации эвакуированных из Китая, они расположены недалеко от инфекционных больниц на случай, если кому-то из эвакуированных понадобится госпитализация. Больницы и места обсервации, по словам Коваля, оборудованы всем необходимым.

"Возле мест обсервации есть инфекционные больницы, в случае наличия каких- то симптомов, люди будут перемещены в инфекционную больницу и срок обсервации будет продлен еще на 14 дней для всех, кто прилетит этим рейсом. Что касается лечения, оно симптоматическое, все больницы оборудованы всем необходимым", - сказал Коваль.

Заместитель министра призвал сохранять здравый смысл, он отметил, что в такой же ситуации мог оказаться любой. А приоритетом государства в таких случаях всегда является человек.

"Наши люди - приоритет для государства, и спасение - это сверхважная задача и для правительства, и для президента, и для всех органов власти. Те панические настроения, панические информационные призывы, которые наблюдаются в информпространстве, раздуваются в первую очередь теми, кто заинтересован в распространении этих мифов. Мы вполне готовы к приему наших граждан, и не только наших граждан. Приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить попадание вируса в Украину, в случае, если этого не удастся сделать, есть все возможности предупредить распространение вируса по территории Украины", - отметил Коваль.