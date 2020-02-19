Эвакуация из Китая: для украинцев приготовили 4 места обсервации

19 февраля 2020, 20:56
 Общество Источник: Укринформ
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Определены четыре места вероятной обсервации эвакуированных из Китая украинцев. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Заместитель министра отметил, что есть четкий план действий, который разрабатывался в течение нескольких недель. Сейчас определены четыре места вероятной обсервации эвакуированных из Китая, они расположены недалеко от инфекционных больниц на случай, если кому-то из эвакуированных понадобится госпитализация. Больницы и места обсервации, по словам Коваля, оборудованы всем необходимым.

"Возле мест обсервации есть инфекционные больницы, в случае наличия каких- то симптомов, люди будут перемещены в инфекционную больницу и срок обсервации будет продлен еще на 14 дней для всех, кто прилетит этим рейсом. Что касается лечения, оно симптоматическое, все больницы оборудованы всем необходимым", - сказал Коваль.

Заместитель министра призвал сохранять здравый смысл, он отметил, что в такой же ситуации мог оказаться любой. А приоритетом государства в таких случаях всегда является человек.

"Наши люди - приоритет для государства, и спасение - это сверхважная задача и для правительства, и для президента, и для всех органов власти. Те панические настроения, панические информационные призывы, которые наблюдаются в информпространстве, раздуваются в первую очередь теми, кто заинтересован в распространении этих мифов. Мы вполне готовы к приему наших граждан, и не только наших граждан. Приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить попадание вируса в Украину, в случае, если этого не удастся сделать, есть все возможности предупредить распространение вируса по территории Украины", - отметил Коваль.

Источник: Укринформ
 
 
 