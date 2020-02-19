Эвакуация из Уханя: на самолет не пустили четверых человек

Эвакуация из Китая граждан Украины и нескольких иностранцев, за которыми вылетел самолет, проходит в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Правительственный портал.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал Ляшко.

По его словам, на этапе осмотра китайские медики не допустили на борт четверых человек - троих украинцев и одну иностранку. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор.

Отмечается, что всего на самолет пустили 73 человека.

Также сообщается, что оставшиеся в Ухане находятся под наблюдением китайских врачей и поддерживают постоянную связь с консульской службой.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV (переименован в COVID-19), который вызывает пневмонию нового типа.

Утром 19 февраля сообщалось, что количество заболевших коронавирусом снижается второй день подряд: в Китае сообщают о 1749 новых случаях.

Всего заболело 75 199 человек, 2010 умерли, 14 532 - выздоровели.

Вчера на въезде в Микулинцы Тернопольской области местные жители организовали блокпосты, чтобы не допустить размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Сегодня, 19 февраля в Винниках Львовской области неизвестные перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за непроверенной информации о том, что туда могут привезти эвакуированных из китайского Уханя украинцев.