Эвакуация из Уханя: под Тернополем устроили молебен против размещения украинцев

По словам протестующих под Тернополем, молебен - против, по их мнению, некоей опасности эпидемии коронавируса в регионе

На въезде в санаторий "Медоборы" в пригороде Тернополя местные жители устроили молебен против вероятного, по их мнению, размещения там на наблюдение эвакуированных из очага коронавирусной инфекции Уханя украинцев. Видео показал местный ресурс Файне місто.

На "блокпостах" на подъезде к санаторию вчера вечером собрались сотни людей из Микулинцев, Конотоповки и других окрестных сел.

Как пишет ресурс, местные жители "настроены решительно" и собирались дежурить всю ночь, "чтобы защитить семью от коронавируса".

Ранее сегодня власти Южной Кореи сообщили, что зараженный прихожанин одной из церквей разнес COVID-19 на религиозных собраниях.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID- 19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. LIGA.net ведет хронику.

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами вскоре приземлится в Украине: на борт не пустили четырех, в том числе девушку - она отказалась лететь без собаки.