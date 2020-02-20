Эвакуированные из Уханя граждане две недели будут находиться в медцентре в Новых Санжарах - Зеленский

Украинцы и граждане других государств, эвакуированные из китайского города Ухань, 14 дней будут находиться под карантином в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также сообщил, что самолет, который эвакуировал людей из Китая, не смог сначала приземлиться в Харькове из-за сложных погодных условий.

"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове", - сообщил Зеленский.

По его словам, нескольких граждан не пустили на борт самолета, потому что у них была повышенная температура.

"Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровые, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что уже знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что бактериологической опасности нет. Однако Зеленский указал на проблему отношения людей к гражданам, которых забрали из Китая. Он отметил, что в других странах, которые эвакуировали из Уханя своих граждан, люди поддержали своих соотечественников и радовались, что они наконец дома.

При этом Зеленский обратил внимание на то, что в Украине не все ведут себя так же. Он добавил, что перекрытием трасс, блокировкой госпиталей украинцы "показывают далеко не лучшую сторону нашего характера".

"Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он не находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь", - добавил Зеленский.

Самолет Boeing 737-700 NG, на борту которого находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, приземлился в международном аэропорту "Борисполь" в 9:37 в четверг, 20 февраля. П

