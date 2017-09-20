Еврейский Новый год в Умани: почему хасиды едут отмечать Рош Ха-Шана в Украину

Считается, что если еврейский народ встретит Новый год Рош Ха-Шана возле могилы цадика Нахмана, то следующий год будет очень счастливым для них.

Фото: Еврейский Новый год в Умани (РБК-Украина)

На еврейский Новый год в Умани ежегодно собираются тысячи паломников. Почему хасиды едут отмечать Рош Ха-Шан в Украину, читайте в материале Styler.

Еврейский Новый год (Рош Ха-Шана) в Умани

В небольшой город в Черкасской области, каждый год съезжаются тысячи евреев. По мнению иудеев, в Умани, на могиле цадика Нахмана необходимо побывать хотя бы раз в своей жизни. Считается, что если они встретят Еврейский новый год возле места погребения праведника, то следующий год будет очень счастливым.

Фото: Рош Ха-Шана в Умани (РБК-Украина)

Что такое хасидизм?

Хасидизм - религиозное течение в иудаизме, которое зародилось в 18 веке в Польше и очень быстро охватило значительную территорию, включающую Украину. Особенное значение хасидизм придает эмоциональному постижению Бога.

Основателем хасидизма считают раввина Бешта, который жил в местечке Меджибож на территории нынешней Хмельницкой области, и создал собственное учение в религии.

Так, хасидизм отвергал все ритуалы. Учение не было однозначным, поэтому хасиды разбились на группы. В хасидизме раввины считались посредниками между Богом и смертными. Таких людей называли цадиками. Одним из них стал Нахман, основатель брацлавского хасидизма.

Цадик Нахман родился в 18 веке. Мальчик изначально должен был стать раввином. Он часто молился, но старался убежать для этого в лес, на реку или в поле.

Фото: Еврейское кладбище в Умани (РБК-Украина)

Женился Нахман в возрасте 14 лет (по традициям еврейского народа дети достигали совершеннолетия к 13 годам). В городе Медведовка он принял сан цадика. Там же Нахман задумался о формировании своей системы виденья веры.

Цадик Нахман проповедовал, что молитву нужно произносить вперемешку с танцами, песнями. Также он рекомендовал произносить ее от "сердца" на родном идише, а не на иврите, и отойти от всяческих зубрежек. На основе этих тезисов и была сформирована группа брацлавских хасидов.

Однажды, находясь в Умани, Нахман посетил еврейское кладбище, где были погребены многие жертвы еврейских погромов во времена Колиивщины. На этом месте он пожелал также быть похороненным.

Нахман свои последние годы болел туберкулезом. Его дом в Брацлаве сгорел и он решил переехать в Умань. Последняя проповедь цадика была на тему еврейского Нового года или Рош Ха-Шана, в которой завещалось приезжать на его могилу в Умань. Спустя месяц цадик Нахман умер.

Во времена СССР еврейское кладбище в Умани отдали под земельные участки для населения. Само захоронение не трогали, но паломников не пускали. Синагогу цадика просто разрушили до основания.

Однако после 1991 года в Умань стали регулярно приезжать хасиды со всего мира, окрестные дома были выкуплены. А уже через три года на этом месте возвели одну из крупнейших синагог, гостиницу для хасидов.

Фото: Паломничество хасидов в Умани (РБК-Украина) Традиции Рош Ха-Шана в Умани

Еврейский Новый год или Рош Ха-Шана - отмечают в течение трех дней. Ежегодно он приходится на разные даты, потому как отмечается в новолуние осеннего месяца "тишрей". По еврейскому календарю Рош Ха-Шана выпадает на сентябрь или октябрь. В 2017 году еврейский Новый год приходится на 20-22 сентября.

Традиционно на Рош Ха-Шана молятся. В дни празднования еврейского Нового года хасиды просят прощения у родственников за нанесенные обиды. В праздничные дни Рош Ха-Шана в Умани евреи обращают внимание на всевозможные знамения. Считается, что в этот период они имеют особенный смысл.

Фото: Обряд на реке Каменка (РБК-Украина) Паломничество хасидов в Умань

Паломничество евреев в Умань начинается порой за неделю до празднования. Хасиды приезжают в украинский городок целыми общинами, вместе с детьми. Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Черкасской области, на празднование Рош Ха-Шана 2017 в Умань прибыло порядка 21,6 тыс. человек из 12 стран мира. Правопорядок в городе на время праздника будут обеспечивать 500 полицейских.

Фото: Празднование Рош Ха-Шана в Умани (РБК-Украина)

Интересен тот факт, что паломничество евреев в Умань - проблема для города, связанная с засоренностью. В Израиле евреям запрещено мусорить, и за это они платят штрафы. Поэтому, когда хасиды приезжают в Украину, они позволяют себе оставлять мусор на улицах и в общественных местах.