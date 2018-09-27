Евро-2024 по футболу проведет Германия

Германия выбрана страной-хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Такое решение принял на своем заседании в четверг исполнительный комитет УЕФА. Конкурентом Германии была заявка Турции.

Евро-2024 будет проходить в 10 немецких городах: Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гамбурге, Кельн, Лейпциге, Штутгарте, Франкфурте, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. В нем примут участие 24 сборных.

Как известно, следующий чемпионат Европы в 2020 году пройдет в 12 городах по всей Европе по случаю 60-летия первого континентального первенства.