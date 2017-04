Евровидение-2017: Презентовано новое промо-видео об Украине

В четверг, 27 апреля, было презентовано новое промо-видео об Украине, которое создали для жителей стран Европы к Евровидению-2017, оно получило название "Come to Ukraine to celebrate diversity" ("Приезжайте в Украину праздновать разнообразие").

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил Украинский кризисный медиа-центр.

Презентационный ролик длится 30 секунд и представляет наиболее живописные части Украины, кадры которых и появляются в нем.

Основным мотивом ролика - звуковым оформлением, стала композиция написанная певицей Шакирой, которая стала известной благодаря ее появлению в мультфильме "Зоотрополис". На видео песню исполняет финалистка первого сезона песенного украинского конкурса "Голос.Дети" - Настя Багинская.

В конце ролика появляется приглашение людям приехать в нашу страну и отпраздновать Евровидение вместе с нами.