Евровидение 2017: результаты голосования третьего полуфинала

Сколько баллов отдали судьи и зрители участникам - результаты голосования третьего полуфинала отбора на Евровидение 2017.

Представляем вашему вниманию результаты голосования третьего полуфинала отбора на Евровидение 2017.

Напомним, в третьем полуфинале отбора на Евровидение 2017 участие приняли: Пающие трусы, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey, Vivienne Mort.

Исполнитель Судейские голоса Зрительские голоса Общий бал Пающие трусы 2 1 3 O.Torvald 7 Анастасия Прудиус 3 3 6 Виталий Козловский 1 2 3 KADNAY 8 MELOVIN 5 Green Grey 4 Vivienne Mort 6