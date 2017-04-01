Евровидение 2017: Стал известен порядок выступления участников полуфиналов

Стал известен порядок выступления участников полуфиналов музыкального конкурса "Евровидение 2017" Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

Европейский вещательный союз (ЕВС) совместно с Национальной общественной телекомпанией Украины в пятницу, 31 марта, представили порядок выступления участников песенного конкурса в первом и втором полуфиналах Евровидения. Об этом сказано на сайте конкурса. Между делом, британские букмекеры уже определили фаворита, передает Joinfo.ua.

Организаторы отметили, что еще 3 года назад участники тянули жребий сами, чем определяли свой порядковый номер. Сейчас организаторы Евровидения расставляют участников таким образом, чтобы конкурс был более захватывающим, а каждая композиция выделялась.

Был утвержден следующий порядок выступлений:

Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что ряд стран могут отказаться от конкурса из-за недопуска Юлии Самойловой.

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