Евровидение-2017: Украине и России грозят санкции за нарушение правил

В Европейском вещательном союзе (EBU) утверждают, что Украина и Россия нарушили устав песенного конкурса Евровидение и теперь могут быть подвергнуты санкциям.

Об этом сказал глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, пишет Heute.

Отмечается, что Украина, как организатор проведения конкурса, должна была обеспечить участие всех участников. Он понимает позицию украинской стороны в отношении российской певицы Юлии Самойловой, однако формально правила конкурса нарушены, и теперь Киев может понести за это наказание.

"С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это по-прежнему является нарушением уставов. За нарушение уставов положены санкции", - сказал Фрайлинг.

В свою очередь Россия провинилась тем, что ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года, и это еще одно нарушение устава.

По его словам, решение относительно возможных санкций против Москвы и Киева будет приниматься на следующей неделе, а официально огласят 12 июня.

Он перечислил возможные виды наказания за нарушение устава: "Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа до отзыва спонсорского финансирования, до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет".

по материалам: 112.ua