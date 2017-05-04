Евровидение-2017: В Киев прибыли почти все участники конкурса

По состоянию на среду, 3 мая, в Киев прибыли 475 человек из состава официальных иностранных делегаций Евровидения-2017 из 39 стран. Об этом сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

По данным источника, в Киев должна прибыть 41 иностранная делегация (700 человек) из стран-участниц международного конкурса Евровидение - 2017.

По словам правоохранителей, места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении украинских полицейских.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в киевском аэропорту "Борисполь" прошли полицейские учения, на которых стало известно, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 за общественным порядком будут следить около 10 тысяч полицейских.