"Евровидение-2018": названы победители первого полуфинала Национального отбора

10 февраля прошел Первый полуфинал украинского национального отбора на вокальный конкурс "Евровидение-2018". В нем принимало участие 9 групп и исполнителей.

По результатам оценивания жюри и зрительского голосования, только три участника будут бороться за первое место, а именно: LAUD, The Erised, VILNA.

LAUD - это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать с весны 2017 года после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и лейблом Enjoy Records. С 9 лет Каращук принимал участие в детских вокальных конкурсах, среди которых "Крок до зірок", "Черноморские игры", "Славянский базар", отбор "Детского Евровидения" и "Детская Новая волна". Практически на всех из них он становился дипломантом или лауреатом.

The Erised - англоязычная группа, работающая в стиле futurepop. Первая украинская группа, история которой начинается с сотрудничества с британским лейблом Med School, подразделением Hospital Records. В феврале 2015-го на лейбле выходит стартовый EP группы, "Desire". На пластинке 4 трека, среди которых будущие хиты: "It's Over" и "Pray". Последний из которых в августе 2016 года набрал свой первый миллион прослушиваний на Spotify.

VILNA - новый украинский музыкальный проект. Его продюсер Денис Ямбор (студия Bambrafone in ZvukoCeh) давно вынашивал идею такого проекта, и когда Ирина Василенко пришла к нему в студию реализовать собственную музыкальную идею, у будущего проекта появился вокал и автор текстов. Участники VILNA считают свободу одной из важнейших характеристик жизни.

Второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 пройдет 17 февраля. А финал состоится 25 февраля.

Напомним, судей нацотбора "Евровидения-2018" трое - Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов (The Maneken), а продюсер - Руслан Квинта.