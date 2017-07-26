"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне

Музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне, сообщила португальская телерадиокомпания RTP и Европейский вещательный союз (EBU). Также рассматривались варианты провести конкурс в городах Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария -да- Фейра, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Первый и второй полуфиналы конкурса запланировано на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года.

Напомним, Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".

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