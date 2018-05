Евровидение 2018: Россия не прошла в финал конкурса

В четверг, 8 мая, в Лиссабоне, Португалия, выбрали вторую 10-ку финала международного конкурса Евровидения 2018.

Во втором полуфинале Евровидения 2018, который прошел в многоцелевой крытой арене Алтис-Арена в Лиссабоне, выступило 18 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина.

Представительница России - певица Юлия Самойлова - выступила с композицией I Won't Break под номером шесть.

По результатам в финал Евровидения 2018 попали 10 стран: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Таким образом, Самойлова не подарила России билет в финал Евровидения 2018.

Грандиозный финал Евровидения 2018 состоится уже в эту субботу, 12 мая. Именно тогда мы узнаем имя победителя международного конкурса.

Номера и порядок выступлений участников конкурса второго полуфинала Евровидение 2018: Норвегия: Александр Рыбак - That's How You Write A Song Румыния: The Humans - Goodbye Сербия: Саня Илич и Balkanika - Nova Deca Сан-Марино: Jessika - Who We Are Дания: Rasmussen - Higher Ground Россия: Юлия Самойлова - I Won't Break Молдова: DoReDos - My Lucky Day Нидерланды: Waylon - Outlaw In 'Em Австралия: Джессика Маубой - We Got Love Грузия: Iriao - For You Польша: Gromee и Лукас Мейер - Light Me Up Мальта: Christabelle - Taboo Венгрия: AWS - Viszl'at Ny'ar Латвия: Лаура Риззотто - Funny Girl Швеция: Беньямин Ингроссо - Dance You Off Черногория: Ваня Радованович - Inje Словения: Леа Сирк - Hvala, Украина: MELOVIN - Under The Ladder

Сlutch.ua

https://clutch.ua