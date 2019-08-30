Евровидение-2020 состоится в Роттердаме

Песенный конкурс "Евровидение" в следующем году будет принимать нидерландский город Роттердам.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

За право проведения конкурса соревновались два города - Роттердам и Маастрихт. Амстердам же отказался от участия - по словам мэра столицы Нидерландов, в городе нет соответствующего концертного зала. Читайте также: На детское Евровидение от Украины поедет 13-летняя киевлянка

Как сообщал Укринформ, Нидерланды получили право провести Евровидение-2020 после победы Дункана Лоуренса на конкурсе в текущем году.