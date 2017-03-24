"Евровидение": РФ отказалась от дистанционного выступления Самойловой - это противоречит содержанию конкурса

Российская Федерации отклонила предложение Европейского вещательного союза об организации дистанционного выступления на "Евровидении-2017" российской участницы Юлии Самойловой, которой СБУ запретила въезд в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Первого канала, сообщает Meduza.

В РФ считают такое предложение организаторов таким, что противоречит содержанию конкурса.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому содержанию мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в прямом эфире на сцене "Евровидения", - говорится в сообщении.

Между тем, пользователи соцсетей бурно обсуждают новость о том, что представительнице "Евровидения-2017" от России Юлии Самойловой разрешили принять участие в международном песенном конкурсе по скайпу.

Напомним, об этом сегодня заявили организаторы конкурса. "Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет, а также стремясь сохранить аполитичный характер конкурса, союз активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив "Первому каналу" дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил корреспондент Всероссийской государственной теле- радиокомпании (ВГТРК), "Евровидение-2017" не будет транслировать ни один российский телеканал.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой, которая избрана представителем России на песенном конкурсе "Евровидение". Решение о запрете въезда сроком на три года принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.