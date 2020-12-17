ФІФА обрала символічну збірну кращих футболістів року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій обрала символічну збірну кращих гравців-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія ФІФА The Best-2020 пройшла в онлайн-форматі. Голосування за кращих гравців світу стартувало 25 листопада і було завершено 9 грудня.

Автором найкращого голу року став півзахисник лондонського "Тоттенгема" Сон Хин Мін.

Символічна збірна 2020 року:

Голкіпер: Аліссон Беккер ("Ліверпуль").

Захисники: Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк (обидвоє - "Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс ("Баварія")

Півзахисники: Йозуа Кімміх ("Баварія"), Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Тьяго Алькантара ("Ліверпуль")

Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Роберт Левандовські ("Баварія").

У липні французьке видання France Football заявило, що вирішило не вручати "Золотий м'яч" через паузу у сезоні, оголошену через пандемію коронавірусу.

17 грудня найкращим голкіпером світу став Мануель Нойєр.

Звання найкращого тренера-2020 отримав Юрген Клопп з "Ліверпуля".



