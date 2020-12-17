ФІФА обрала символічну збірну кращих футболістів року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій обрала символічну збірну кращих гравців-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Церемонія ФІФА The Best-2020 пройшла в онлайн-форматі. Голосування за кращих гравців світу стартувало 25 листопада і було завершено 9 грудня.
Автором найкращого голу року став півзахисник лондонського "Тоттенгема" Сон Хин Мін.
Символічна збірна 2020 року:
Голкіпер: Аліссон Беккер ("Ліверпуль").
Захисники: Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк (обидвоє - "Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс ("Баварія")
Півзахисники: Йозуа Кімміх ("Баварія"), Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Тьяго Алькантара ("Ліверпуль")
Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Роберт Левандовські ("Баварія").
У липні французьке видання France Football заявило, що вирішило не вручати "Золотий м'яч" через паузу у сезоні, оголошену через пандемію коронавірусу.
17 грудня найкращим голкіпером світу став Мануель Нойєр.
Звання найкращого тренера-2020 отримав Юрген Клопп з "Ліверпуля".