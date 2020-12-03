Фігуранта справи Гандзюк Павловського випустили з-під варти - ЗМІ

Засуджений за приховування злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський вийшов на свободу.

Про це з посиланням на адвоката Павловського Володимира Сергета повідомляє hromadske.

Як відомо, Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі про ймовірного замовника і організатора злочину - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

16 жовтня цього року Павловський отримав два роки позбавлення волі умовно за приховування злочину. Рішення виніс Приморський райсуд Одеси.

У той же час Павловський залишався під вартою за двома іншими звинуваченнями - створення злочинної організації на Херсонщині і викрадення транспортних засобів.

За словами адвоката Павловського, 24 листопада закінчився термін утримання під вартою його підзахисного, який не був продовжений прокуратурою.

"У той же час в Офісі генерального прокурора нам не прокоментували цю інформацію", - пише hromadske.

Також на волі опинився водій Павловського і свідок у справі Гандзюк Валерій Одінцов, який проходив підозрюваним у справі про викрадення транспортних засобів. Він уклав угоду зі слідством. Про це сказано в рішенні суду.

Нагадаємо, в жовтні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у нападі на Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна.