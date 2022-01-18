Філарет через суд хоче відновити УПЦ КП

Як повідомляють на сайті Окружного адміністративного суду, до них звернувся Патріарх Філарет із проханням зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті відновити Українську православну церкви Київського патріархату.

Крім цього, у позовних вимогах зазначено — визнати протиправною бездіяльність відповідача — Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної постанови.

Наразі ОАСК вирішує питання, чи варто відкривати провадження за цим позовом.

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