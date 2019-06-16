Філарет розіслав запрошення на собор Київського патріархату

Почесний патріарх ПЦУ Філарет розіслав запрошення на собор Української православної церкви Київського патріархату, який скликають 20 червня.

Копію запрошення опублікувало видання Cerkvarium.

"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11:00", - йдеться у запрошенні.

Зазначимо, що в ПЦУ заявили, що проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Як повідомлялося, між митрополитом ПЦУ Епіфанієм та почесним патріархом Філаретом вже довгий час триває конфлікт. Останній надіслав листи архієреям на бланку Київського патріархату, що спричинило хвилю занепокоєнь тим, що Томос, про який так довго домовлялись на найвищому державному рівні, може бути відкликаний Вселенським патріархом Варфоломеєм. Цю тезу підтвердив і предстоятель ПЦУ митрополит Київський Епіфаній. "Сьогодні повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату Томосу й усіх здобутків церковної незалежності", - наголосив він.

Філарет переконує в тому, що Епіфаній та ПЦУ порушили домовленості, адже ніби-то обіцяли дозволити керувати Помісною церквою всередині країни, однак "слова недотримали". За словами почесного патріарха, УПЦ КП не була ліквідована та продовжує функціонувати і нею керує він. Своєю чергою в Мінкульті запевняють про ліквідацію Київського патріархату. Такої ж позиції отримується митрополит Епіфаній, який 29 травня підписав указ та нагадав, що діяльність ліквідованої Української Православної Церкви Київського Патріархату є незаконною.