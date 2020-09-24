Фільм "Атлантида" висунуто на премію "Оскар" від України

Український оскарівський комітет висунув драму "Атлантида" ("Atlantis" - англ.) режисера Валентина Васяновича на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

"Переможцем конкурсу визначено фільм "Атлантида", - сказав голова Українського оскарівського комітету Алік Шпилюк на прес-конференції за результатами національного відбору на висунення на премію "Оскар" від України в четвер у Києві.

У вересні 2019 року українська антиутопія "Атлантида" отримала приз як найкращий фільм програми "Горизонти" на 76-му Венеціанському кінофестивалі. У серпні 2020 року "Атлантиду" відібрано в довгий список премії Європейської кіноакадемії (European Film Awards).

Фільм "Атлантида" оповідає про недалеке майбутнє і розповідає історію Сергія, солдата-ветерана, який страждає посттравматичним стресовим розладом і який виявився застряглим у непридатній для життя тоді Східній Україні. Після припинення роботи заводу він вирішує приєднатися до волонтерської групи, проводить ексгумацію тіл жертв війни. Ця місія дає змогу йому впоратися зі своєю нездатністю адаптуватися до своєї нової реальності. Він знайомиться з Катею і, працюючи з нею, починає вірити, що можливе краще майбутнє.

У 2020 році в національному відборі брали участь три фільми, всі вони створені за підтримки Держкіно.

Зокрема, крім переможця, на висунення претендували: лірична комедія "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукича і документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" режисера Ірини Цілик.

Як повідомлялося, у 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" ("Evge"). Фільм було удостоєно гран-прі на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі. У головних ролях - Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Герой картини Мустафа, втративши старшого сина внаслідок бойових дій на сході України, приймає рішення поховати його на Батьківщині - в Криму.

За час незалежності Україна в різні роки понад десять разів висувала фільми на премію "Оскар", однак жоден із них не потрапив до списку номінантів.