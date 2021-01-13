Фірма-постачальник вакцини Sinovac відповіла на заяви про її "зв'язки з Богатирьовою"

У компанії Лекхім (через неї МОЗ має намір закуповувати вакцину проти коронавірусу від Sinovac) запевняють, що не виграли жодного тендеру при міністрі охорони здоров'я часів Раїси Богатирьової. Про це на пресконференції сказав президент компанії Валерій Печаєв, коментуючи нібито зв'язки Лекхім із Богатирьовою.

Печаєв назвав "фейком" повідомлення організації Пацієнти України про те, що Лекхім вигравав мільйонні тендери при Богатирьовій.

"Такі фейки викликають почуття огиди. Я на цю організацію взагалі не звертаю уваги <...> З 2012-го до 2014-го року, коли була Раїса Василівна (Богатирьова, - ред.), Лекхім не виграв жодного тендеру", - сказав він.

Печаєв також вважає, що фейк був спрямований "проти нього особисто" і для дискредитації нинішнього глави МОЗ Максима Степанова.

LIGA.net звернулася до організації Пацієнти України з проханням прокоментувати слова Печаєва.

6 січня Пацієнти України заявили, що Степанов нібито сам призначив Лекхім для закупівлі вакцини. В організації назвали Печаєва "соратником Богатирьової" і заявили, що його заводи ПрАТ "Лекхім" і АТ "Технолог" вигравали мільйонні тендери за часів Богатирьової.

9 січня Степанов розкритикував організацію Пацієнти України і сказав, що постачання через Лекхім було умовою виробника - Sinovac Biotech.

11 січня LIGA.net направила запит до Sinovac Biotech із проханням прокоментувати слова Степанова. На момент цієї публікації відповіді немає.