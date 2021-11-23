Фізики створили невидиму матерію

Вчені з Массачусетського технологічного інституту створили прозорий газ для створення невидимої матерії. У такий спосіб вони намагаються вирішити проблему квантових суперкомп’ютерів. Про це пише Science.

Фізики працювали над цим проєктом близько 30-ти років. Вони охолодили газ до наднизької температури, потім стиснули лазером і зробили напівпрозорим. Таким чином він перестав відбивати і розсіювати частину світла, що падає на нього.

“Ефект працюватиме завдяки закону квантової механіки під назвою “принцип заборони Паулі”. Він не дозволяє таким елементарним частинкам, як ферміони (до них належать протони, нейтрони, електрони і безпосередньо атоми багатьох речовин) стати невідмінними один від одного. Тобто, ферміони не можуть перебувати в тому самому квантовому стані, гарантуючи існування твердих речовин. Без цього принципу предмети просто не змогли б утворитися”, – зазначили вчені.

Таким чином, можливість створювати матеріали, де атоми здатні пропускати через себе фотони та не поглинати їх, відкриває широкі перспективи для будівництва квантових обчислювальних модулів нового покоління.

Компанія TerraPower, що фінансується засновником Microsoft Біллом Гейтсом, разом із проєктом Natrium розробляє експериментальний реактор на розплавленому хлориді (MCRE), повідомляє видання 3DNews. Його робота забезпечуватиметься за рахунок атомної реакції, що протікає при розпаді солей із виділенням швидких нейронів.

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