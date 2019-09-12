FacePay24 - оплата по лицу запущена в Украине

ПриватБанк и Visa сообщили о запуске в Украине системы биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей. Первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары "лицом", стали четыре магазина национальной сети HOP HEY ("Море пива") в Днепре.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл во время PrivatBank Innovation Day в Днепре, запуск этой услуги, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стало возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24. А участие в проектах наиболее инновационных торговых сетей позволила Украине запустить FacePay одной из первых в Европе.

"У большинства из вас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты - в смартфоне. Мы сегодня идем дальше и запускаем технологию, позволяющую забыть дома и телефон, - отметил Петр Крумханзл. - Совместный проект ПриватБанка и Visa стал первым в Украину запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле. С помощью Приват24 эта возможность доступна всем клиентам ПриватБанка и любым офлайн- и онлайн-торговцам".

Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

"Теперь не надо будет носить с собой ни платежную карточку, ни смартфон - достаточно улыбки клиента, чтобы оплатить товар в первых FacePay-магазинах нашей сети, которые работают в крупнейших жилых районах Днепра. Мы продолжаем удивлять клиентов и с помощью инноваций делать шопинг удобным. Рады быть пионерами внедрения этой технологии в Украине", - комментирует запуск проекта генеральный директор HOP HEY Дмитрий Молчанов.

"Вместе с нашими партнерами мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать безналичные расчеты еще более удобными, предлагаем потребителям новые способы платить по безналу. Мы предоставляем нашим клиентам широкий выбор и одновременно совершенствуем потребительский опыт. Это заставит как потребителя, так и ритейл более активно переходить на безналичные расчеты. По нашему мнению, биометрия открывает новые возможности с точки зрения подлинности и непосредственно осуществление платежей, гарантирует их безопасность, и в дальнейшем будет в значительной степени влиять на развитие электронных платежей", - добавляет Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине, Молдове, и. о. регионального менеджера Беларуси.

FacePay24 использует одну из самых ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку. Amazon Rekognition создан на базе безопасной, надежной и проверенной технологии глубокого обучения, разработанная экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео.

Компании зааеряют, что решение ПриватБанка и Visa не использует личную информацию, которая может содержаться в вашем контенте, для таргетинга продуктов, услуг или маркетинга. Доверие клиентов, безопасность данных является высшим приоритетом, и поэтому внедряются соответствующие меры, включающие технические и физические контроле, шифрование данных во время хранения и передачи.

Напомним, что подобный пилотный проект был запущен компанией Kasta в июне этого года. Теперь же любые торговые сети могут запускать технологию FacePay24 у себя, для чего должны ввести доработки в свои системы, чтобы была возможной оплата по лицу. Из приложения стало известно, что и АТБ уже внедряет технологию в своей торговой сети. В Украине протестировали скорость 5G, что превзошло все ожидания, а один из операторов готовит платформу для внедрения 5G.

HiTech.Expert

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