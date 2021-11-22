Фахівці назвали найнадійніші автомобільні бренди 2021 року

Відповідне дослідження провели фахівці Consumer Reports.
Зазначимо, що рейтинг базується на основі опитувань власників автомобілів про рівень задоволеності та статистики відкличних кампаній. Дані зводяться в оцінку за шкалою від 0 до 100, до того ж середнє значення становить 41-60 балів.
Для того, аби бренд потрапив до рейтингу, необхідно мати у продажу принаймні дві моделі авто. Через це кілька виробників цього року не входять до рейтингу – серед них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi та Polestar. Натомість є багато японських брендів. Фактично, вони домінують у топ-10 рейтингу.
Так, лідером цього року став Lexus, якому вдалось випередити торішнього чемпіона – Mazda. Toyota опустилась на третє місце, а за нею йде Infiniti. Замикає топ-5 рейтингу американський бренд Buick.
До вашої уваги повний рейтинг за надійністю автомобільних брендів:
Lexus: 76
Mazda: 75
Toyota: 71
Infiniti: 69
Buick: 66
Honda: 66
Subaru: 66
Acura 64
Nissan: 63
Mini: 60
KIA: 43
Volvo: 42
Ram: 40
GMC: 37
Mercedes-Benz: 34
Volkswagen: 31
Genesis: 30
Jeep: 26
Tesla: 25
Lincoln: 18
Додамо, що було зроблено цікаві висновки про надійність електрифікованих моделей: компактні гібриди і моделі, що підключаються, — найнадійніша категорія. Одними з найефективніших автомобілів у цій категорії є Toyota Prius та Honda Insight.
Cедани, хетчбеки, універсали, купе та кабріолети є найбільш надійними із середнім прогнозованим показником 57. На другому місці йдуть позашляховики та кросовери із середнім балом 50, а пікапи та мінівени отримали в середньому 43 бали.
https://mmr.net.ua