Фахівці ВООЗ проведуть для українських медиків курси з ковід-вакцинації

Для українських медиків проведуть низку семінарів, під час яких координаторам і фахівцям з імунізації розкажуть про особливості вакцинації від коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я.

Відзначається, що навчання проводитимуть спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Семінари пройдуть з 5 по 11 лютого і в них візьмуть участь лише 60 осіб. Під час навчання учасникам розкажуть докладно про особливості вакцин від коронавірусу.

"Оскільки вакцина Pfizer-BioNTech вимагає наднизьких температурних умов, учасникам пояснять, як її будуть поставляти, вимоги до її транспортування та зберігання, а також особливості введення щеплень", - говориться в повідомленні.

При цьому учасники семінарів детально ознайомляться зі змістом національного плану та етапами розгортання вакцинації в Україні, а також пройдуть підготовку з мікропланування кампанії на регіональному рівні.

4 лютого генеральний директор фармкомпанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході заходу Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України" заявила, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб вакцина з'явилася в Україні. Крім того, як з'ясувалося, Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Крім того, у компанії наголосили, що Україні необхідно було швидше замовляти вакцину.

Також стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я може оголосити про новий контракт на поставку вакцини від Covid-19 в Україну.

Зазначимо, Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.

Очікується, що вакцинація в Україні почнеться в лютому.

Календарний план складається з п'яти етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

До слова, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошував, якщо точно встановлено, що людина перехворіла на ковід, то їй рекомендуватимуть перенести перше щеплення на 3-6 місяців.