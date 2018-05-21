Фанатов в Борисполе будет встречать полиция с разрисованными лицами

Лицо сотрудников полиции, а также пограничников, которые будут встречать болельщиков на время финала Лиги чемпионов УЕФА, разрисуют в цвета Реал Мадрида и Ливерпуля.

Власти Киева и организаторы финала Лиги чемпионов УЕФА подготовили ряд сюрпризов для болельщиков команд-финалистов - Реала и Ливерпуля, сообщил главный представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

"Полиция и пограничники в Борисполе будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в стиле флагов двух команд. Мы хотим показать, что у нас есть правоохранители, но они невероятно дружелюбны и с радостью встречают всех наших гостей", - рассказал на пресс-конференции Мирошниченко.

Мирошниченко также отметил, что каждый болельщик, который будет вылетать из Борисполя, будет получать в подарок при вылете праздничный сувенирный сертификат с подписями мэра Киева Виталия Кличко и президента УЕФА Александера Чеферин, подтверждающий, что он принимал участие в этом событии.