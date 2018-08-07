Болельщики готовы к стартовому матчу киевлян в еврокубках в этом сезоне.

Фанаты Динамо устроили огненное шоу в Праге

Киевское Динамо матчем с чешской Славией в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов откроет еврокубковый сезон.

На матче в Праге ожидается больше тысячи болельщиков киевского Динамо, которые перед матчем устроили огненное шоу в столице Чехии. Фото появилось на странице ультрас Динамо в соцсетях.

Напомним, встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия - Динамо состоится 7 августа в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток - в 20:30 по киевскому времени.Славией.

iSport.ua

http://isport.ua