Федерація боксу РФ пропонує надати Усику та Ломаченку російське громадянство

Генеральний секретар Федерації боксу РФ Умар Кремльов виступив з ініціативою надати українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку російське громадянство.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Така ініціатива пов'язана з включенням боксерів у базу сайту "Миротворець".

"Усик та Ломаченко достойні люди, достойні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять та обожнюють", - сказав Кремльов.

Він додав, що у Росії та Білорусі їх також люблять і "православний світ їх любить та підтримує".

"Є в Україні десятки покидьків, які за долари бігають та виконують доручення за долари. Ось вони можуть бути невдоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум декілька тисяч людей", - сказав генсек Федерації боксу.

Крмльов заявив, що РФ буде готова надати російське громадянство Усику і Ломаченку, "якщо ці покидьки сіятимуть ненависть навколо цих спортсменів".

"Ми такими спортсменами пишаємось. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно", - підсумував він.

Нагадаємо, Усика та Ломаченка включили у базу "Миротворця" після того, як вони знялись у російському фільмі про православну віру та "дружбу народів".

Громадське телебачення

https://hromadske.ua

