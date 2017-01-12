Фейгин заявил, что будет настаивать на домашнем аресте для Сущенко

Адвокат Марк Фейгин заявил, что во время заседания Лефортовского суда в конце января относительно продления срока содержания под стражей незаконного задержанного на территории Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко он будет настаивать на домашнем аресте, пишет Укринформ.

По словам правозащитника, срок задержания Сущенко заканчивается 30 января.

"Где-то за неделю до этого должно состояться заседание суда о продлении ареста. Защита, как и ранее, будет настаивать на изменении меры пресечения на домашний арест", - заявил Фейгин.

При этом он подчеркнул, что избрание домашнего ареста в качестве меры пресечения является вполне нормальным в данной ситуации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинский политзаключенный Роман Сущенко поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за письмо-поздравление с новогодними праздниками.