Фейкові COVID-сертифікати і тести: СБУ викрила три великі мережі аферистів

Служба безпеки України у ході спецоперацій викрила нові мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Їхню протиправну діяльність зупинено у Києві, на Львівщині та Рівненщині.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

За даними спецслужби, загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч осіб.

Так, у Києві понад пів року діяли 3 об'єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів.

Встановлено, що мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправної діяльності власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу"; лікарів, що вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних; громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Масове "виробництво" підробок мало широкий спектр "послуг". Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав.

Зазначається, що "клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч осіб. Свої "замовлення" вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій України, громадян РФ та інших держав.

За даними слідства, більшість підробок - це довідки про негативний ПЛР- тест, вартість яких становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.

За попередніми підрахунками, за час існування схеми зловмисники "заробили" майже 10 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронним органам відомі конкретні випадки внесення до баз даних недостовірної інформації стосовно невакцинованих громадян. Така інформація буде видалена.

У ході проведення обшуків за адресами здійснення протиправної діяльності та мешкання учасників схеми вилучено, зокрема, чорнову бухгалтерію та "клієнтську базу".

Наразі іноземця - організатора схеми - затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам також готуються підозри.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб, у тому числі "клієнтів" для притягнення їх до відповідальності.

На Львівщині СБУ також викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19.

Правоохоронці встановили, що один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4-х місяців. Вони залучили до "справи" медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров'я "eHealth".

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішнього - 1800-2000 гривень.

Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії для з'ясування всіх обставин правопорушення та встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

COVID-махінації на Рівненщині, за матеріалами слідства, організували двоє мешканців м. Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам через поштові сервіси у всі регіони України.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних "замовники" переказували обумовлену суму на банківські картки зловмисників.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб.

14 листопада, в Україні виявили 10 802 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.