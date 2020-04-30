Фестиваль Atlas Weekend переносять на 2021 рік

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend переносять на 6 - 11 липня 2021 року через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті фестивалю.

"Через непідвладні нам обставини, Atlas Weekend перенесено на наступний рік. У зв'язку із пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на ризик гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа", - пишуть організатори.

Квитки, придбані на цьогорічний фестиваль, є дійсними на фестиваль наступного року. Всі, хто не в змозі бути присутнім наступного року, зможуть повернути кошти. На офіційних ресурсах обіцяють опублікувати детальні інструкції, як це зробити.

"Наразі ми в переговорах зі всіма артистами, щоб вже заявлений лайн-ап було повністю збережено. Також на вас чекають анонси ще багатьох нових артистів, що приєднаються до фестивалю наступного року", - уточнили організатори.

Громадське телебачення

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