Февраль начнется ослаблением морозов вплоть до оттепели.

В среду, 1 февраля, в Украине будет переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Температура ночью 10-15 градусов, днем 1-6 градусов мороза. На Левобережье ночью 13-18 градусов мороза (в восточных областях 19-24 градуса мороза), днем 5-10 градусов мороза. На Крайнем Западе и юге Одесской области ночью 3- 8 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

В Киеве завтра без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 3-5 градусов мороза.

"Киевская синоптическая перспектива. Прогноз. 1-2 февраля - ослабление морозов. 3-4-5-6 февраля - потепление вплоть до оттепелей. 6 февраля к вечеру начнет понижаться температура воздуха. 7-8-9 февраля - опять существенное похолодание до умеренных и сильных морозов. Осадки. 1-2 февраля - сухо. С 4 февраля - периодически снег или мокрый снег (в зависимости от температуры воздуха). 6 февраля - вероятность сильного северо-восточного ветра", - отмечает в Facebook синоптик Наталья Диденко.