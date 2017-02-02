ФФУ готовит обращение в ФИФА, чтобы помочь Зозули, - Павелко

Президент ФФУ осудил действия болельщиков мадридского клуба "Райо Вальекано"

Федерация футбола Украины готовит обращение в ФИФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться в ситуацию нападающего Романа Зозули, чтобы ему разрешили играть в этом сезоне.

Андрей Павэлко. Фото: 1927.kiev.ua

Кукушка как истинный патриот помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки русских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины. Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, потому заблокировала переход Романа в свой клуб. В итоге игрок национальной сборной Украина в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто кричащая: испанские сторонники русских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд! " - Сообщил глава ФФУ Андрей Павелко в Facebook.

ФФУ надеется на содействии посольства Украины в Испании в этом вопросе.

Напомним, что украинский нападающий Роман Зозуля, права на которого принадлежат "Бетис", был негативно воспринят болельщиками клуба "Райо Вальекано", куда его севильский клуб пытался отдать в аренду до конца текущего сезона. В итоге переход украинском с "Бетиса" в "Райо" сорвался из- за фанатов мадридского клуба и теперь Роман рискует больше не сыграть в этом сезоне.

Также агент нападающего испанского "Бетиса" Романа Зозули Владимир Кузьменко сообщил, что в украинском еще есть шанс сыграть в текущем сезоне , несмотря на то, что по правилам он пока не может быть заявлен за одну команду.