ФИФА: Криштиану Роналду - игрок года, Клаудио Раньери - тренер года

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду победил в номинации "Игрок 2016 года" по версии ФИФА. Роналду обошел нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, что в 2016-м году Роналду выиграл Лигу чемпионов в составе "Реала" и Евро-2016 в составе сборной Португалии.

В то же время награду "Тренер года" по версии ФИФА получил наставник "Лестера" Клаудио Раньери. В прошлом сезоне "Лисы" под руководством итальянца сенсационно выиграли чемпионский титул английской Премьер-лиги. Раньери обошел в этой номинации таких тренеров как Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Зинедин Зидан ("Реал").

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