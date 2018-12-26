ФИФА может наказать РФС из-за участия российских клубов в Кубке Крыма

Российский футбольный союз (РФС) может получить наказание от ФИФА за участие российских клубов в зимнем Кубке Крыма.

По информации телеграмм канала "Мутко против", главный мировой футбольный орган начал расследование дела.

В организации уверены, что участие двух российских команд "Анжи-2" и "Сокола" на турнире было согласовано футбольным союзом. Если это будет доказано, то главный футбольный орган России ожидают большие санкции.

Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.

Напомним, в 2014 году УЕФА запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.