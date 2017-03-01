ФИФА позволила Р.Зозуле перейти в четвертый клуб за сезон - СМИ

По сообщению испанского издания Marca, ФИФА дала разрешение форварду "Бетиса" Роману Зозуле на превышение лимита переходов для изменения клуба, сообщает УНН.

ФИФА разрешила нападающему сборной Украины перейти, впрочем, при одном условии - это должна быть команда из чемпионата, где начался новый сезон.

В список чемпионатов, в которых еще не стартовал сезон, входят Норвегия, Китай, США, Швеция, Финляндия или Беларусь.

Напомним, что нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинца пришлось вернуть из аренды команды из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

После этого игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Р.Зозуля.

Добавим также, полиция возбудила уголовные дела против десяти фанатов "Райо" за угрозы в адрес Р.Зозули.

Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

Также напомним, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.

Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ по ситуации с Р.Зозулей.