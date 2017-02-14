ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр" - СМИ

Международная федерация футбола сделала исключение для украинского нападающего.

Форвард сборной Украины Роман Зозуля может вернуться в "Днепр", где выступал до перехода в испанский "Бетис". Такую возможность нападающему дала Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает Обозреватель со ссылкой на Mundo Deportivo,

ФИФА сделала исключение для украинского игрока. Несмотря на правило, что в течение одного сезона футболист не может выступать за три клуба, Зозуле будет разрешено вернуться в "Днепр".

По данным источника, такой вариант является возможным, поскольку в Украине открыто трансферное окно. При этом сообщается, что в данный момент ведутся переговоры с Федерацией футбола Украины. В ФФУ ищут компромисс, поскольку у "Днепра" существует запрет на трансферы.

Как сообщал УНИАН, 31 января "Зозуля" перешел в аренду в "Райо Вальекано" из другого испанского клуба "Бетис", одна ультрас "Райо Вальекано" обвинили Зозулю в нацизме и потребовали клуб не подписывать игрока. Поводом стала футболка с тризубом, в которой игрок прилетел в Испанию еще прошлым летом.

