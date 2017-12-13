ФИФА заблокировала для Крыма покупку билетов на ЧМ-2018

ФИФА заблокировала жителям аннексированного украинского Крыма покупку билетов на чемпионат мира 2018, который пройдет в России

Об этом сообщила заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, передает "РБК-Украина".

"Билетная программа разработана ФИФА, и на ее сайте вы найдете Грузию и не найдете Крым. Поэтому для жителей Крыма организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза", - сказала она на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Сайт ФИФА выдает ошибку при попытке заказать билеты на территории полуострова. Не удается сделать операцию и при использовании vpn-серверов.

Крым лишен возможности транслировать поединки мундиаля-2018 в фан-зонах. Футбольные чиновники аннексированного полуострова рассказали изданию, что такая ситуация связана с санкциями.

Тоже самое было с покупкой билетов на Кубок конфедераций ФИФА, проходивший в России.

Напомним, ФИФА не допустит специалистов из России к процессам допинг- тестирование на чемпионате мира по футболу 2018 года.