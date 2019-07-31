Филарет призывает Минюст не отменять регистрацию УПЦ КП

Патриарх Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой не отменять регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Текст документа опубликован на странице УПЦ КП в Facebook.

"До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ Киевского патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной церкви Украины", - говорится в документе.

В этой связи патриарх заявил, что "ни руководство Православной церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской православной церкви Киевского Патриархата никакого отношения".

Филарет призвал Министерство юстиции Украины продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата и Киевской патриархии УПЦ Киевского патриархата как юридического лица.

Как сообщал Укринформ, бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им "поместный собор" 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.

В Киеве в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания, который на тот момент был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета. Во время Собора в состав новой церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года новосозданная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

В свою очередь ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку предстоятелю, митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.