Филарет собрал "собор УПЦ КП", несмотря на запрет ПЦУ

В Киеве сегодня часть иерархов, священников и мирян бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) собрались на "поместный собор", чтобы возродить Киевский патриархат. Тем временем предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний собрал "Всеукраинский церковно- общественный форум Единства Украинского Православия".

Как сообщает BBC Украина, большинство иерархов ПЦУ, которые принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали сегодняшнее собрание "почетного патриарха" ПЦУ Филарета. На "собор" во Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является соратником Филарета, прибыли несколько епископов из более 40.

В частности, из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников, также должен приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).

Также приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрит Арсений (Пожарный). По данным ВВС, архимандрит Макарий отказался участвовать в собрании.

Пригласили также насельника Свято-Феодосиевского монастыря архимандрита Андрея (Маруцака), протоиереев: Леонтия Никитенко, Романа Загурского (США), Владимира Чайку (Германия) и диакона Василия Дидуха.

Ранее Филарет заявил о том, что решил созвать на 20 июня "поместный собор" уже не существующего Киевского патриархата. Тогда же он отметил, что не признает томос об автокефалии ПЦУ, ведь якобы не был ознакомлен с его текстом.

В мае Филарет в своем обращении заявил, что его отказ от статуса патриархата на Поместном Соборе в декабре 2018 года ничего не значит и Киевский патриархат якобы никто не отменял.

Аналитики отмечают, что со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви. В частности, почетный патриарх Филарет не доволен символическим статусом и пытается получить решающее влияние на жизнь церкви. Приглашением на бланках УПЦ КП почтить память священномученика Макария он пытался проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП. В то же время после развернувшегося скандала ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания.

10 мая глава ПЦУ Епифаний заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата юридически прекратила свое существование во время Объединительного Собора 15 декабря, а ее восстановление может грозить потерей Томоса.

По материалам: BBC Україна