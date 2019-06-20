Филарета не будут отлучать от церкви - ПЦУ

Православная церковь Украины на заседании синода может констатировать, что патриарх Филарет вышел из ПЦУ, но не будет отлучать его от церкви.

Об этом на брифинге сказал член синода ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря.

"Думаю, в понедельник на синоде будет просто констатирован факт, что святейший Филарет и еще двое епископов отделились из ПЦУ. И дальше мы как церковь за них не несем ответственности", - сказал он.

На вопрос, будут ли отлучать патриарха Филарета от церкви, Евстратий выразил сомнение в возможности отлучения.

"Мы же не совершаем никаких действий касательно митрополита Онуфрия или патриарха РПЦ Кирилла. Мы к ним не имеем отношения", - отметил архиепископ.

"Я понимаю, что всем хотелось бы резких заявлений, а еще чтобы за бороды начали друг друга таскать. Но наша задача - показать единство церкви", - добавил он.

Также Евстратий отметил, что со стороны Константинополя не должно быть никаких санкций из-за действий Филарета и отметил, что Константинополь не станет отзывать Томос.

"Насколько я знаю, Константинополь намерен выразить сожаление по поводу действий святейшего Филарета. Но мы показали, что ПЦУ не поддерживает таких действий", - считает он.

20 июня архиепископ Евстратий Зоря заявил, что решение собранного патриархом Филаретом собора не будет иметь ни юридических, ни канонических последствий, поскольку Украинская православная церковь Киевского Патриархата перестала существовать после объединения церквей. На соборе Филарета решили восстановить ликвидированную УПЦ КП и заявили, что претендуют на все средства, а также движимое и недвижимое имущество ликвидированной УПЦ КП, включая храмы и монастыри.

Напомним: Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован после создания объединенной поместной православной церкви. Также он обвинил предстоятеля ПЦУ Епифания в нарушении договоренности, согласно которой управлять церковью должен Филарет, а Епифаний занимался бы внешними делами ПЦУ. Кроме того, он заявлял, что недоволен статусом митрополии для ПЦУ и считает себя патриархом.

В то же время предстоятель ПЦУ Епифаний отметил, что возвращение Киевского патриархата будет означать возвращение обратно в изоляцию.

По мнению Филарета, Православная церковь Украины извне должна быть в статусе митрополии Константинопольского патриархата, а внутри - быть патриархатом, то есть Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Патриарх Филарет заявил, что будет бороться за церковь, "независимую от Москвы и Константинополя".

В то же время Епифаний считает, что возвращение Киевского патриархата будет означать возвращение в изоляцию.

Также Филарет считает, что Епифания окружили "промосковские силы".

Громадське телебачення

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