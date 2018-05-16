Финал Лиги Чемпионов: 20 тыс. евро за ночь в Киеве

Информационная атака: 20 тыс. евро за ночь в Киеве

Цены на жилье или номер в Киеве в день проведения финала Лиги Чемпионов УЕФА взлетели более, чем в 30 раз.

Вовремя поднятая шумиха, реакция простых киевлян плюс угроза столичного отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) заставила многих поумерить свои аппетиты и снизить цены почти в два раза.

Так сегодня на OLX, в разделе "Квартиры посуточно", появилось объявление о сдаче квартиры в аренду в день проведения финала Лиги Чемпионов УЕФА за 20 тыс. евро в сутки - более, чем за 600 тыс. гривен. За эти деньги хозяйка Наталья предлагает "три больших зала по 20 м2 и один 10 м2", два санузла, гостиную и матрасы для 30 человек.

Ранее за похожее предложение просили 1,2 млн гривен. Но после поднятой шумихи его удалили.

Желание заработать на финале Лиги Чемпионов понятно. Но поднимать цены в 100-200 раз - это, извините, беспредел.

Так, на приложении booking.сom по параметрам "двое взрослых, без детей" цена на 26-27 мая за двухместный номер составит - 100 тыс. гривен. На некоторые лоты цена достигает 157 тыс. гривен. При этом, цена за такой же номер на 2-3 июня составит 1200 гривен.

Где же обещанный максимум в 30-40%, о котором говорили KV киевские власти?

Впрочем, нажиться на заграничных гостях вряд ли получиться. Английская Daily Star Online вышла с разгромным материалом "Киевский ценовой шок ждет поклонников футбола", вызвавшем большой резонанс в УЕФА.

В материале сообщается, что УЕФА даже выпустил дипломатическое заявление для AFP, "согласившись с тем, что было бы разумнее просто входить в город и покидать город в день финала".

"Фанаты Реала и Ливерпуля в ярости, после того как отели начали взимать в 100 раз больше стандартных ставок для финала Лиги Чемпионов 26 мая", - говорится в материале.

Также авторы статьи отмечают, что клуб болельщиков "Ливерпуля" опубликовал "грубый" путеводитель по Facebook, который включал ночевки в польском городе Вроцлав, при выезде из Киева в три часа ночи".

"Отель Harmony on Andriyivskiy Descent предлагает номер с двуспальной кроватью и миниатюрным телевизором за 3,534 евро... И вопрос, почему цена выросла со стандартных 29 евро, представитель гостиницы на ресепшне попросил адресовать руководству", - отмечается в статье.

Daily привела примеры, когда номера, забронированные по стандартной цене, пытались отменить "потому что не будет электричества и воды в указанные даты" или из-за таинственной "вирусной атаки", которой на самом деле не было. И тут же предлагали переподписать сделанную бронь за новые цены.

Официальный представитель болельщиков Ливерпуля сообщил, что англичане возмущены тем, как их пытаются надуть, и дал понять: большинство фанатов- англичан улетят к себе сразу после матча и не будут ночевать в Киеве.

Угроза потерять большую часть из ожидающихся 40-50 тыс. фанатов возымела действие. Последовало заявление секретаря оргкомитета финала Лиги Чемпионов Антона Тараненко, который обвинил предпринимателей в попытке нажиться.

Пост злости вызвал широкий резонанс. Одна из читательниц, указанная в Facebook как замдиректора департамента Минэкономразвития Валентина Мартыновская вспомнила, как такой же фокус с отменой брони собственники отелей пытались провернуть и на Евро-2012.

Но, как и накануне Евро-2012, когда донецкие отельеры задрали цену в 20-30 раз, на помощь пришли простые болельщики. В Facebook появилось сообщество, где киевляне предлагают гостям финала Лиги Чемпионов пожить у себя бесплатно. Сегодня число участников группы превысило 8 тыс. человек.

Президент Петр Порошенко во время встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом попытался сделать хорошую мину при плохой игре и заявил, что "готов селить гостей у себя дома".

Власти, понимая масштаб скандала, постарались перехватить инициативу. И Тараненко прорекламировал еще одно сообщество "Примем в гости безоплатно".

Там же Тараненко заявил, что на ресурсе Airbnb больше 50 предложений на 25- 27 мая по цене 150-200 евро. И про идею создания кемпинга на Трухановом острове, на который "уже есть больше 100 заявок".

Отельеры, не ожидавшие такого отпора, начали снижать цены. Но все равно, 100-200 тыс. гривен за ночь кое-где остались. Так, Harmony on Andriyivskiy Descent оставил ценник на уровне 110 тыс. гривен.

Главный представитель Киевской горгосадминистрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу Лиги Чемпионов Андрей Мирошниченко заявил KV о спланированной медиатаке". И сообщил, что "целая отельная сеть "Спутник" отдана в управление британских операторов".

Приводим выдержки комментария Андрея Мирошниченко для KV.

О дорогих отелях:

- Поднялся большой шум, по поводу, якобы, дорогих отелей. На самом деле речь идет о нескольких комнатах. Фактически, о пяти апарт-отелях, которые не являются классическими отелями, а домами, в которых сдаются квартиры, либо частные квартиры которые сдают частные лица по высоким ценам. Поэтому говорить о повышении цен в киевских отелях не совсем корректно.

В киевских отелях на сегодняшний момент уже продан номерной фонд. Они это сделали заранее, поскольку основное бронирование по заявкам УЕФА его партнерам проходили ровно шесть месяцев назад. И отсутствие свободных номеров на финал Лиги Чемпионов - это нормальное явление.

Если вы сейчас зададите поисковый запрос касательно свободных номеров в Лионе на 16 мая - в день финала Лиги Европы, то, скорее всего, вы их там не найдете. Или найдете одиночные номера которые также будут существенно дороже, чем обычные дни - до 1,5-2 тыс. евро за ночь.

О реакции киевлян:

- Мы увидели, как на это отреагировали киевляне создав огромное количество различных групп в соцсетях, с объявлениями о готовности совершенно бесплатно принять болельщиков "Ливерпуля" и "Реала", чтобы показать насколько дружный и гостеприимный Киев, всегда готовый принять и разместить гостей.

О горе-предпринимателях:

- КГГА обратилась в налоговую с просьбой проверить тех, кто заявил завышенные в пять раз и больше цены. Ведь те, кто решил таким образом заработать, должны отдавать себе отчет, какие суммы налогов им придется уплатить. Насколько мне известно, АМКУ обратил внимание на необходимость провести комплексную проверку всех субъектов предпринимательства, которые занимаются сдачей помещений в аренду.

Но, если некий частный предприниматель хочет сдать жилье по заоблачной цене, то это его риски. Если внимательно поискать на различных поисковых сайтах, то сегодня квартиру можно снять за 200-250 долларов.

Об информационной атаке:

- Мы видим сейчас классическую информационную атаку. Мы с этим сталкивались во время Евровидения, когда в один день появляются провокационные материалы - и начинает раздуваться информационная компания.

Шумиха о завышении цен поднялась на прошлой неделе, но к этому времени в обычных отелях свободных номеров уже не было. И эти номера были сданы по хорошей цене (т.е. максимум на 30-40% выше номинала).

О спецпредложении для "Ливерпуля":

- Компания "Спутник Киев" создала резервный фонд дешевых отелей и весь этот гостиничный фонд после выхода в финал "Ливерпуля" был передан британским операторам. Но назвать количество номеров я не берусь - это коммерческие отношения.

Алексей Беловол, спортивный обозреватель, в рамках проекта KV о подготовке Киева к финалу Лиги чемпионов УЕФА

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