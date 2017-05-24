Финальный матч Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть 24 мая

Сегодня, 24 мая, в Стокгольме, столице Швеции, состоится финал Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся нидерландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".

Футбольные болельщики со всей Европы и мира наконец дождались великого праздника - финала Лиги Европы. Ведь именно сегодня состоится решающий матч "младшего" еврокубка. И пусть его значимость значительно преуменьшается многими командами, матч справедливо привлекает внимание многих любителей игры No 1.

Сегодня за трофей Лиги Европы УЕФА поборются именитые клубы, которые много достигли в Лиге чемпионов - нидерландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".

Матч начнется в 21:45, в Стокгольме, на стадионе "Френдс Арена".

Транслировать игру в Украине будет канал Футбол 2. Также этот поединок можно посмотреть на МАТЧ!, Футбол 1, Матч ТВ и Беларусь 2, передает bigmir.

Напомним, обслуживать финал Лиги Европы УЕФА доверили судейской бригаде из Словении во главе с Дамиром Скоминой. Четвертый арбитр - Джанлука Рокки (Италия).

Особо значимым завоевание трофея будет для подопечных Жозе Моуриньо: команда проводит второй подряд сезон в Лиге Европы, а в случае поражения, "красные дьяволы" рискуют и в третий раз подряд оказаться в Лиге Европы в качестве обладателя Кубка английской лиги. Кроме того, английский гранд желает реабилитироваться за прошедший провальный еврокубковый сезон, когда под руководством голландца Луи ван Гала "манкунианцы" проиграли в 1/8 финала "Ливерпулю".

Теперь же у МЮ есть отличные шансы на завоевание давно позабытого для клубной истории трофея. Именно англичане являются фаворитами поединка (по крайней мере, на бумаге), да и по составу команда Моуриньо значительно превосходит своего соперника и даже отсутствие главной звезды Златана Ибрагимовича не должно сказаться на игровой форме "Манчестер Юнайтед".

Нидерландский "Аякс" уже вышел в Лигу чемпионов со 2-го места в национальном первенстве, поэтому завоевание трофея может дать команде лишь участие в Суперкубке УЕФА и более высокий коэффициент при попадании в групповой этап главного европейского турнира.

Тем не менее, "Аякс" также настроен на победу в турнире, поскольку команде так и не удалось стать чемпионом страны, и тем более завоевать Кубок Нидерландов (за нее это сделали "Фейеноорд" и "Виттесс" соответственно), поэтому победа в Лиге Европы может стать попыткой спасти не очень удачный сезон.

Во всяком случае, матч ожидается уж очень интересный, поскольку каждый из двух коллективов по своему силен, и каждый из тренеров - Петер Босх и Жозе Моуриньо, имеют свои профессиональные амбиции и точно захотят продемонстрировать их сегодня.

По материалам Страна.ua, Телеграф.com.ua