"Финансировал боевиков": задержан владелец сети маркетов в ОРДО

Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали бизнесмена, который финансировал боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным СБУ, он наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что "часть продукции напрямую шла на нужды" пророссийских наемников.

"Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в "бюджет псевдореспублики", - отметили в пресс-службе.

Его задержали в Харькове, куда он приехал по личным делам.

Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов.

У мужчины было обнаружено $50 тыс, 150 тыс грн и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

19 февраля 2018 года в Донецкой области пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации ДНР в составе бандформирования Оплот.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.