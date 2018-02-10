Физики создали убивающую грипп ультрафиолетовую лампу

Американские ученые создали новый вид ультрафиолетовой лампы, излучение которой является безопасным для человека, но убивает частицы вируса гриппа.

В отличие от смертоносного птичьего и свиного гриппа, который может передаваться новым жертвам только при физическом контакте, "сезонные" разновидности гриппа распространяются преимущественно воздушно-капельным путем, что позволяет им заражать огромное число людей при достаточно высокой их концентрации в одном и том же месте.

Сегодня многие муниципальные и городские службы пытаются бороться с этими формами вируса, обеззараживая помещения, вагоны метро и салоны автобусов при помощи ультрафиолетовых ламп. Они хорошо справляются с этой задачей, однако у них есть один большой недостаток - они убивают не только микробов и вирусов, но и клетки тела человека, вызывая рак кожи и катаракту роговицы глаза.

Теперь же исследователи создали ультрафиолетовые лампы, работающие в дальней части ультрафиолетового спектра, на длине волны в 222 нанометра, а не на 254 нанометрах, как обычные обеззараживающие ультрафиолетовые светильники.

Эксперименты показали, что даже относительно скромных по силе ламп хватает для того, чтобы уничтожить 99% вирусных частиц в воздухе, при этом не убивая клетки человека.

Если такие излучатели будут установлены в больницах, общественных местах и в транспорте, то они, по словам физиков, будут бороться не только с эпидемиями гриппа, но и туберкулезом и множеством других болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем, что окупит расходы на их установку и производство.

Как сообщалось, в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг в Украине ожидают три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый для украинцев штамм "Мичиган".

По материалам: РИА Новости