Focus: Новый спорт вокруг холестерина: насколько он опасен для нашего сердца

Долгие годы холестерин был синонимом риска сердечных заболеваний. Затем ученые обнаружили, что есть "плохой" и "хороший" холестерин. Американское исследование, сообщает Focus.

Считается, что ЛПВП-холестерин ("хороший") препятствует тому, чтобы ЛПНП-холестерин ("плохой") оседал на клеточных стенках кровеносных сосудов и забивал их. У здоровых людей уровень ЛПВП-холестерина должен быть не менее 40 мг/дл, уровень ЛПНП-холестерина не должен превышать 160 мг/дл, поясняет автор публикации.

Новое американское исследование подрывает имидж "хорошего" холестерина. Кардиолог Марк Аллард-Ратик из Университета Эмори в Атланте обнаружил, что при концентрации в крови ЛПВП-холестерина более 60мг/дл значительно возрастает риск "сердечно-сосудистых событий". Это означает, что смертельные инсульты и инфаркты возникают не только у тех, в чьей крови содержится мало ЛПВП-холестерина, но и у тех, у кого "хорошего" холестерина слишком много.

В рамках своего исследования Аллард-Ратик проанализировал данные 5 тыс. женщин и мужчин, которым к началу исследования в среднем было 63 года и большая часть из которых имели проблемы с сердцем. Спустя четыре года 13% испытуемых скончались в результате инфаркта или других сердечно-сосудистых заболеваний. При этом риск смерти оказался ниже всего у пациентов, в крови которых содержалось 41-60 мг/дл ЛПВП-холестерина. В случаях, когда концентрация "хорошего" холестерина в крови пациента была ниже 40мг/дл, риск смерти оказывался выше, а у испытуемых с уровнем ЛПВП-холестерина выше 60мг/дл риск смерти увеличивался почти на 50%. Эта связь прослеживалась и при учете других рисков, влияющих на работу сердца, таких как курение, диабет, содержание ЛПНП-холестерина, а также других факторов, оказывающих воздействие на показатели холестерина.

Почему ЛПВП-холестерин лишается своей защитной функции при высокой концентрации, неясно и должно быть дополнительно изучено. По одному из предположений, в таком случае образуются дефектные частицы ЛПВП-холестерина, которые больше не могут выполнять свою задачу, говорится в статье.

"Возможно, пришло время изменить наш взгляд на ЛПВП-холестерин. По сей день врачи говорят своим пациентам: "Чем больше ЛПВП, тем лучше". Однако результат исследования показывает, что на этом больше нельзя основываться", - передает издание слова автора исследования Алларда-Ратика.